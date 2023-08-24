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Kararname ile Kuşadası Kaymakamı olarak başarıyla görev yapan Çorumlu hemşehrimiz Sadettin Yücel'in yeni görev yeri ise Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi oldu.

SADETTİN YÜCEL KİMDİR?

1964 yılında Çorum'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı’ nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı Sınavını birincilikle kazanarak 1987 yılında Çorum Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Daha sonra yabancı dil öğrenmek ve uygulamaları yerinde görmek için bir yıl süre ile İngiltere'ye gitti. İngiltere’den dönüşünde Muğla ilinin Yatağan ve Ula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra 75.dönem Kaymakamlık kursuna katıldı. 1990 yılında bu kursu bitirerek asaleten ilk Kaymakamlık görevini Eskişehir İli Mihalıççık ilçesine atanarak yaptı.

Daha sonra Altınyayla İlçesi Kurucu Kaymakamı (1991-1992), Varto Kaymakamı (1992-1994), Gürün Kaymakamı (1994-1997), Gazipaşa Kaymakamı (1997 -1999), Havza Kaymakamı (1999-2004), Turhal Kaymakamı (2004-2008), Beşiktaş Kaymakamı (2008-2013), Karşıyaka Kaymakamı (2013-2018) olarak görev yaptı.

29 Eylül 2018 tarihinde Kuşadası Kaymakamı olarak göreve başlayan Sadettin Yücel, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. Akademik alanda da çalışmalar yapan Yücel, Mustafa Kemal Paşa'nın, Havza Günlüğü ve Pontusçu Rum Çetelerinin Havza yöresindeki faaliyetlerini konu alan “İlk Kıvılcım” adlı bir kitabı yayınlandı. Ayrıca Komisyonla hazırlanıp yayımlanmış “Gürün” ve “Havza” isimli kitapları da mevcuttur.

