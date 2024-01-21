Çorum’da 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde sivil toplum örgütünden istifa ederek ilçeye hizmet için bugüne kadar 15 proje hazırladığını ve aday adayı olduğunu dile getiren Kemal Tepe; “İlçemizin sorunlarını da çözümlerine biliyoruz. Makam mevkii koltuk sevdalısı değilim. İlçemizin makus kaderini değiştirmek için yola çıktım” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP örgütünün açıklamalarına göre 4 aday olarak Belediye Başkanlığı için başvuruda bulunduklarını, CHP İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı’nın karar alarak önseçim yapılmasını istediğini, ayrıca önseçimde sandık konulması için 250 parti üyesinin imzası ile genel merkeze görüşlerini bildirdiklerini söyleyen Kemal Tepe, ilimize gelen Tuncay Özkan ile de görüşülerek önseçim talebi ile ilgili raporun genel merkeze iletildiğini hatırlattı.

CHP’nin Mecitözü’nde 600 üyesinin bulunduğunu ve çoğunluğunun önseçim istediğini de kaydeden Tepe; “Ancak mevcut Belediye Başkanımızın tekrar atanması için çalışmalar yapılmaktadır. Neden sandıktan korkuluyor. Eğer korku varsa Belediye başkanı için kim oy verecek. İnsanları dinleyip fikirlerine saygı duyalım. Demokrasi şöleni yaparak sandığı ortaya koyalım ve seçilecek adayın yanında olalım. Atama istemiyoruz. Atama yapıldığında bizler üç aday üye çalışması, ziyaretler yaptık, emek verdik, projelerimiz açıkladık. Bizim çalışmalarımız niye gözardı ediliyor? Bu güne kadar ön seçimle aday belirlemesi yapıldı atamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Çorum’da bir adet CHP Belediyesi var onu da kaybedeceğiz. Bu kadar duyarsızlık olmaz. Mecitözü Belediye seçimleri için önseçim istiyoruz” dedi.