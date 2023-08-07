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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis Çeyrek Final Grup Birinciliği Erzincan’da yapıldı. Türkiye’nin en iyi 16 takımının mücadele ettiği turnuvada İhsan Yağız Bitgen, Ahmet Berat Arslan, Barış Öztürk’ten oluşan Çorum erkek takımı grubunu üçüncü sırada tamamlayarak yarı final grubuna yükseldi.

Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Erdal Bakırcan, Erzincan’dan yarı final biletini alarak Çorum’a dönen sporcularını tebrik etti. Çorum’da yeterli tesis olmamasına rağmen oyuncularının grup aşamasında önemli bir başarıya imza attığının da altını çizen Bakırcan, sporcularına yarı final grubunda da başarılar diledi.