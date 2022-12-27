İkinci yarı hazırlıklarını Antalya-Lara’da sürdüren Çorum FK, kampın üçüncü günü olan dünü çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını Titanic Otel’in sahasında, saat 10.30’da yaptı. Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanın, kor (karın, bel ve kalça hareketlerini kontrol ve stabilize eden kasların antrene edilmesine yönelik egzersizleri içeren çalışmalardır) çalışmasıyla başlayıp, koşularla sona erdiği bildirildi.

Çorum FK, günün ikinci antrenmanını ise 17.00’de, yine Titanic Otel’in sahasında yaptığı idmanla sürdürdü. Yeni transferlerden Timur Temeltaş’ın da katıldığı antrenmanın taktik içirikli oyun şeklinde geçtiği belirtildi.

Kırmızı-siyahlılar, bugün de yapacakları çift idmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecekler.

(Hüseyin AŞKIN)

