Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDE MEMURLARIMIZIN MAAŞ DÜZENLEMESİ VAR"

Memurların maaş düzenlemesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzaladığımız kamu toplu sözleşmesidir. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Biliyorsunuz memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13,5 oranında refah payı ilave ederek toplam yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını, reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRAYI BULACAK"

Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzaladığımız kamu toplu sözleşmesidir. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz aylarında belirleniyor. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşında aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memurlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenmesine de müsaade etmeyiz."

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk.