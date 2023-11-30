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AGD Çorum Ortaokul Komisyonu olarak “hanzala kardeşliği” projesi kapsamında daha önceki haftalarda Kudüs ile ilgili kompozisyon ve resim yarışması yaptıklarını anımsatan Şahin, bu hafta da Kudüs okuması ve akabinde basın açıklaması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Filistin’le ilgili birçok basın açıklaması yapıldığını ancak kimsenin bu konuya ilişkin çocukları dinlemediğini belirten Şahin, “Biz Çorum’da ve bütün Türkiye’de ilkokuldan ortaokula bütün çocukların sesini duyurmaya ve bütün herkesin bu konuda empati yapmasını teşvik ettik. İnşallah tez zamanda Gazze’deki dram biter ve Filistin özgürlüğüne kavuşur” dedi.