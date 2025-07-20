Merhum Berber Ahmet Temelci’nin eşi, İskilip Belediyesi’nden emekli Ömer Temelci İskilip’in sevilen esnafından Ünal Temelci’nin de annesi olan Hadiye Temelci, İskilip’te vefat etti.

Hadiye Temelci’nin cenazesi yarın (21 Temmuz 2025 Pazartesi günü) İskilip Ulu Camii’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hacı Karani Mezarlığı’na defnedilecek.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Ahmet Temelci olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi