Antalya’da 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST 2024’te Çorum'u başarıyla temsil eden TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çorum Gençlik Merkezi büyük bir başarıya imza attılar. Çorum ekibi “Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması”nda En İyi Sunum Ödülü kazanmayı başardı. Öğretmen Erdoğan Anaç danışmanlığındaki öğrenciler sağladıkları başarı ile ilimizi gururlandırmayı başardı.

Çorum Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı, bu başarıyı büyük bir gururla duyurdu ve gençlerin dijital teknolojilere olan ilgilerini ve yaratıcılıklarını sergilediklerini vurguladı. Tığlı; “TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda gençlerin böyle önemli bir ödül alması hem Çorum için hem de ülkenin geleceği adına büyük bir gurur kaynağı. Gençlerimizin bu başarısı, teknolojiye olan ilgilerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyuyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi