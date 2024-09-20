Vali Zülkif Dağlı, 5 -8 Eylül tarihleri arasında Antalya'da yapılan TEKNOFEST 2024’te “Sanayide Dijital Teknolojiler-Temel Seviye” kategorisinde “ÇGM - ÇOROBOT – SDT” olarak finalist olarak 49 takım arasında “En İyi Sunum” ödülünü kazanan TOBB OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Okul Müdürü Ömür Ergül ve danışman öğretmenleri ile birlikte ağırladı.

İlimizi başarıyla temsil eden öğrencilerle başarıda emeği geçen öğretmenleri tebrik eden Vali Dağlı, başarının devamını dileyerek öğrencileri ödüllendirdi.

Editör: HABER MERKEZİ