Çelik döküm ve bronz döküm sektörlerinde ilklere imza atarak Türkiye çapında adlarından söz ettiren Veli Hoşgör ve Hüseyin Hoşgör kardeşlere ait Teknik Çelik Döküm ve Çorum Bronz, sektörün en kapsamlı fuarı Maden Türkiye 2024’te yan yana stantlarla yerlerini aldılar.

TÜYAP’ta açılan 11. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı, yarın sona erecek.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Teknik Çelik Döküm’ün sahiplerinden Veli Hoşgör ve Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Çorum Bronz’un Sahibi Hüseyin Hoşgör, madencilik sektörünün en önemli fuarında Çorum’u temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını söylediler.