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Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kadın Meclisi İl Temsilcisi Hilal Tekin, “Şüpheli kadın ölümlerinin arttığı, kadınların yüksekten düşerek öldüğü bu günlerde ‘İntihar denileni şüpheli bırakmayacağız’ dedi.

Ellerinde bulunan verilere göre şüpheli kadın ölümleri verilerinin kadın cinayeti sayısına yakın olduğunu kaydeden Tekin, “Geçen 25 Kasım’dan beri 311 kadın cinayeti, 242 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Bu veriler ışığında mücadelemizin yönü bellidir. İntihar diye kapanan, kaza diye az ceza verilen kadın davalarında, daha sonra cinayetin kanıtlanması bizim mücadelemiz sayesindedir” dedi.



Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımayanlara, anayasayı hiçe sayanlara dur diyeceklerini belirten Tekin, “Medeni kanuna, 6284’e dokunmaya çalışanlara dur diyoruz. Nafakayı tartışmaya açarak kadınları yoksullukla şiddet arasında seçim yapmaya itenlere dur diyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Çorum’da cinayete kurban giden kadınların aileleri ile platform üyeleri katıldı.