28. Dönem Milletvekili seçimlerinde halkın ortaya koyduğu iradeye saygılı olduklarını belirten Ahmet Damar, “Bizler, Demokrat Parti ve Millet İttifakı bileşenleri olarak, halkımızı birleştirmeyi, kaynaştırmayı, hakkı, hukuku, adaleti, eşitliği, adil gelir dağılımını, halkın refahının artırılmasını, kadın haklarının ve can güvenliğinin korunmasını, çocuklarımızın yarınlara güvenle bakabilmesini arzu ediyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. İlimizin son 20 yılda alamadığı yatırım ve hizmetlerin alınması konusunda da, yeni milletvekillerimizden gayret bekliyoruz.” dedi.

Siyasi iktidarın, eleştirilere kulak tıkadığını ve muhalefeti terörle ilişkilendirme çabası içine girdiğini vurgulayan DP İl Başkanı Damar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ekonomi çöktü, insanımız geçinemez oldu, hak-hukuk, adalet ortadan kalktı. Ülkemiz mülteci dolduğu gibi, vatan toprakları ve Türk vatandaşlığı üç kuruşa yabancılara satılmaya başlandı. Bu gidişin sonunda, İsrail’in Filistinlilere yaptığı zulümleri, bizim vatandaşlarımızın da yaşamaları tehlikesi ve korkusu ortaya çıktı.

Vatandaşlarımızın bu gerçeklerin ışığında, 2. tur için sandığa giderken ciddi bir durum değerlendirmesi yapmalarına ihtiyaç vardır. Mevcut ucube sistemden kurtulup, parlamenter demokratik sisteme dönüş için doğru bir tercihte bulunmaları gerekmektedir.”

Ahmet Damar, yeni seçilen Çorum Milletvekilleri’ni ve ikinci ligde şampiyon olan Çorum Futbol Kulübü’nü de kutladı.