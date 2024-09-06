Dodurga-İskilip Karayolunun üçüncü kilometresinde yaşanan heyelanın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen tehlikelere davetiye çıkaran yol ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı.

16 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöken yol, 7 ay sonra Karayolları Şube Müdürlüğü ekiplerince onarılarak trafiğe açılmıştı.

ÇUKUR 3 METREYE ULAŞTI

10 ay sonra tekrar çöken Dodurga-İskilip Karayolu’nda aradan geçen 4 aylık süreye rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Yaklaşık 1 buçuk metre olan çukur büyüyerek 3 metreye ulaştı.

Bu yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler yetkililerden en kısa sürede yolun tamir etmesini talep ediyor.

2 GÜN SONRA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ BU YOLU KULLANACAK

Ayrıca okulların açılmasına 2 gün kala yolun durumu velileri de endişelendiriyor.

Sürücü ve veliler okul servislerinin bu yolu kullanıyor olması nedeni ile onarımın bir an önce yapılmasının elzem hale geldiğini, olası bir faciada bunun sorumluluğunun çok ağır olacağını ifade ediyorlar.