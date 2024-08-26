CHP Çorum Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’un kendi dinamikleriyle, bir başka deyişle “dişiyle-tırnağıyla” kurduğu sanayi tesislerinin, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle büyük sıkıntıya girdiğini belirterek, “Başta tekstil sektörü, işçilik maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle dünya ile rekabet edemez hale geldi. Kapananlar, konkordato ilan edenler, işçi sayısını azaltanlar var. Böyle giderse yıl sonuna kadar 4 bin işçimiz işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Çorum’daki tekstil fabrikalarında bir işçinin aylık maliyetinin 1.100 dolara ulaştığını, bu rakamın Bangladeş veya Mısır’da 150-200 dolar olduğunu, dolayısıyla dünya tekstil talebinin bu ülkelere kaydığını anlatan Tahtasız, “Esnafımızı, tarım ve hayvancılık işletmelerimizi, köylümüzü olduğu gibi, sanayi kuruluşlarımızı da sürekli ziyaret edip durumları hakkında bilgi alıyorum. Maalesef, ihracatçı kuruluşlarımız kurun baskılanması, diğer üreticilerimiz ise maliyet enflasyonu yüzünden çok zor durumdalar.” diye konuştu.

Milletvekili Tahtasız, Cumartesi günü gazetemizi ziyaretinde konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Başta tekstil sektörü olmak üzere, Çorum’da sanayicimizin bir tek çıkış kapısı var: Çorum’un teşvikte 6. bölge kapsamına alınması. Bu takdirde, işçilik maliyeti yüzde 30 düşecek, sanayicimiz rekabet liginde biraz olsun nefes alabilir hale gelecek. Çorum’un büyük emek ve özveriyle kurduğu sanayinin çökmesini önlemek için, Çorum olarak hep birlikte 6. bölge hedefine yönelik çaba harcamak zorundayız.”