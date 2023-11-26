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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi Yönetim Kurulu toplantısı Azapahmet Sokak’ta bulunan TDV Çorum Şubesi binasında gerçekleştirildi.

TDV Çorum Şube Başkanı İl Müftüsü Muharrem Biçer'in başkanlığında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 2023 yılında yapılan faaliyetler değerlendirilirken 2024 yılında da yapılacak dini ve hayri hizmetlerle alakalı görüş alışverişinde bulunuldu.

TDV Şube Başkanı Müftü Biçer, toplantı sonunda yönetim kuruluna destekleri için teşekkür etti.