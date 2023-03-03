Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 5 siyasi parti ortak bir karar aldı.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler meydana geldi. 11 ilde etkili olan depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Deprem sonrası yaralar hızla sarılmaya devam ederken meydana gelen depremlerin nedenlerinin araştırılması için TBMM'de deprem araştırma komisyonu kuruldu.

TBMM'de, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla kurulan komisyon 21 üyeden oluşacak ve 3 ay süreyle çalışacak.

(Haber Merkezi)

