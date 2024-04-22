Karadaş ve Başaranhıncal mesajlarında 23 Nisan 1920 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde açılan TBMM’nin, egemenliğin millete ait olduğunun en büyük göstergesi olduğunu, Türk Milletinin iradesini temsil eden demokratik kurumların ilk adımı olduğunu dile getirdi.

TBMM’nin açılışı ile yeni bir devletin de dünya sahnesine çıktığını hatırlatan Karadaş ile Başaranhıncal; “Egemenliğin sembolü olan TBMM’nin kuruluş günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram ilan edilerek Türk ve dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Unutulmamalıdır ki; çocuklarımız yarının büyükleri, yurdumuzun geleceğidir” dedi.

Erol Karadaş ve Çetin Başaranhıncal, “Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” diyen Ulu Önder Atatürk’ün bu sözlerini hatırlayarak ve hatırlatarak ülkemizin geleceğinin güvencesi, bugünün çocukları, yarının büyüklerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” görüşüne yer verdi.

Editör: UĞUR GÖRKEM