Çorum Barosu’nun 72. kuruluş yıldönümü ve 2024 yılı Staj Eğitim Semineri Açılış Töreni Anitta Otel’de yapıldı. Etkinliğe Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Tokat Baro Başkanı Av. Volkan Bozkurt, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile Baro üyesi avukatlar büyük ilgi gösterdi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda staj eğitiminin önemine değinen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan yargı krizine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Çorum Barosu’nun 72. kuruluş yıldönümü anısına hazırlanan 72. Yıl pastasının kesildiği, stajını tamamlayarak avukat olmaya hak kazanan Av. Burak Ölçer ve Av. Aslıhan Firdevs için yemin, ruhsat ve cübbe töreni, 40 ve 50 yıllık avukatlara plaket töreninin gerçekleştirildiği etkinlik koktely ile son buldu.



2024 yılı Staj Eğitim Semineri Açılış programı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan programda meslektaşlarına seslenerek söyleşi yaptı.

Türkiye’nin Kasım ayından beri büyük bir yargı krizi ile çalkalandığını belirterek bu krizin artık bireysel bir kriz olmaktan çıktığını ve konunun artık Can Atalay konusu olmadığını belirten Sağkan, Türkiye’de yargının hiçbir zaman tam anlamıyla bağımsız olmadığına da dikkat çekti.

Yargının bazı zamanlarda farklı unsurların etkisi altında kaldığını, ancak hep bağımsız olması ve hukukun üstünlüğünün içselleştirilmesi için mücadele edenin savunma makamı olduğunu belirten Av. Ramiz Erinç Sağkan, son yaşanan krizde de üzerlerine düşeni yaptıklarını, konunun yargı içinde çözülmesi için mücadele ettiklerini, konunun bir hak ihlali olmaktan çıktığını, yasal başvurularını yaptıklarını ancak maalesef konunun artık içinden çıkılmaz bir hale geldiğini dile getirdi.



Sağkan; “Yargının gerçekten bağımsız olabilmesi için bu toplumun avukatlara ihtiyacı var. Şuna da inanıyorum ki ortak akıl ve sağduyu galip gelecektir” şeklinde sözlerini tamamladı.