Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ocak ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre tavuk eti üretimi 203 bin 64 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,84 milyar adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 33,3 arttı.

Bir önceki ay 200 bin 333 ton olan tavuk eti üretimi Ocak ayında yüzde 1,4 oranında artarak 203 bin 64 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 855 milyon 505 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yüzde 1 oranında azalarak 1 milyar 837 milyon 648 bin adet oldu.

Editör: SELDA FINDIK