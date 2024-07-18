Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Necip Taşkın, sağlık sektöründe hem sağlık teşkilatlarının hem de sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğuna dikkat çekerek, bunlardan birinin de muayene önceliği olduğunun altını çizdi.

Taşkın, muayene önceliğini düzenleyen Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/73-80 ve 2016/22 sayılı Genelgelere dikkat çekerek, sağlık kuruluşlarında halen acil vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. durumlar ile acil tıbbi müdahale yapılmasına gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), engelliler, hamileler, 65 yaş üstü yaşlılar, yedi yaşından küçük olan hastalar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler ile aileleri, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, emekli TSK, J. Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, öncelikli hasta grubu içinde yer alarak öncelikli muayene olabildiklerini söyledi. Sadece bu gruptakiler değil, aynı zamanda Hakim, Savcı, Vali Kaymakam gibi kamu görevlilerinin kendileri ve birinci derecede yakınlarının da sıra beklemeden polikliniklerde öncelikli olarak muayene olabildiklerini; ancak sağlık çalışanlarının kendi kurumlarında bu öncelikten yararlanamadığına dikkat çekti.

Necip Taşkın’ın, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na “Kişiye Özel” yazdığı mektup şöyle:

“Sayın Bakanım,

Öncelikle Sağlık Bakanlığı görevine getirilmeniz nedeniyle yeni görevinizde başarılar diliyor, sendikamız ve sağlık çalışanları adına hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum.

Sayın Bakanım, sağlık hizmet sektöründe uzun yıllardır hizmet veren bir doktor olarak zatıalinizin de bildiği gibi hem sağlık teşkilatlarımızın hem de sağlık çalışanlarımızın pek çok sorunu çözüm beklemektedir. Bunlardan biri de sağlık çalışanlarının muayene önceliğinin bulunmamasıdır. Saha da sendikamıza bu konuda yoğun talep gelmektedir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2010/73-80 sayılı Genelgeler yayınlanmış, bu genelgeler ile muayene önceliği düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2016/22 sayılı son Genelgesi ile de toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşların sağlık hizmetinden öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca 669 sayılı olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 106’ncı maddesi ile; Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle ve şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınacağı ve askeri personel ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere, devredilen sağlık kuruluşlarında öncelikli hizmet verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bilindiği gibi sağlık kuruluşlarında halen acil vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. durumlar ile acil tıbbi müdahale yapılmasına gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), engelliler, hamileler, 65 yaş üstü yaşlılar, yedi yaşından küçük olan hastalar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler ile aileleri, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, emekli TSK, J. Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, öncelikli hasta grubu içinde yer alarak öncelikli muayene olabiliyorlar. Sadece bu gruptakiler değil, aynı zamanda Hakim, Savcı, Vali Kaymakam gibi kamu görevlilerinin kendileri ve birinci derecede yakınları da sıra beklemeden polikliniklerde öncelikli olarak muayene olabiliyor; tetkik ve tahlil yaptırması sağlanıyor. Ancak sağlık çalışanları kendi kurumlarında bu öncelikten yararlanamıyor.

Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanlar sadece kendi hastanelerinde değil, diğer hastanelere muayene, tetkik ve tahlil amacıyla gittiklerinde de muayene önceliklerinin olmaması nedeniyle moral ve motivasyonları bozularak iş verimi olumsuz etkileniyor. Gün içinde işleri bitmediği için hizmette aksamalar olabiliyor. Bu nedenle sağlık çalışanlarına muayenede öncelik verilmesi talep edilmektedir. Sendika olarak biz de muayene önceliği verilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.”

Editör: HABER MERKEZİ