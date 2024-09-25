2024-2025 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim kapsamında taşımalı temel eğitim, orta öğretim ve imam hatip ortaokulları ile özel eğitim öğrencilerinin taşınması işinde görev yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerde Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ile polis ve jandarma personeli, yetkili oldukları konular hakkında şoförlere bilgiler verdiler. Servis şoförlerine taşımalı eğitim ile ilgili değişiklikler anlatılırken kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlarla ilgili bilgiler aktarıldı.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminere, servis şoförleri ile ilçede taşıma işini üstlenen Sungurlu Birlik firmasının yetkilileri katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR