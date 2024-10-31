Bodrum FK, Trendyol Süper Lig’in 10’uncu hafta maçında konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-0 yenilerek 10 puanda kalırken, teknik direktör İsmet Taşdemir’le yollar ayrıldı. Taşdemir, takıma ve kulüp personeline veda ederken duygusal anlar yaşandı. Taşdemir ve ekibi, kulüpten plaket ve çiçekle uğurlandı.

2020-2021 Sezonunda Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra Bodrum FK’nın başına geçen 50 yaşındaki İsmet Taşdemir, Muğla temsilcisini 2.Lig’den alıp Süper Lig’e çıkartırken, 129 resmi maçta takımın başında yer aldı. Bodrum FK bu maçlarda 65 galibiyet, 31 beraberlik, 33 yenilgi alırken, 1,76 puan ortalaması tutturdu. Bu karşılaşmalarda 190 gol atan yeşil-beyazlı ekip kalesinde 113 gol gördü.