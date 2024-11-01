Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, “Tüm yurttaşlarımızın eşit haklara sahip olduğu, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

CHP Çorum İl Örgütü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Balosu’nda bir konuşma yapan Taşar, “Cumhuriyet, halkın egemenliğini ve iradesini esas alacak, adalet ve eşitlik temelinde bir toplum inşa etme hedefini taşır” ifadesini kullandı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Taşar, konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu simgeleyen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku ve gurur içinde kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu özel gün, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve iradesinin bir tezahürü olarak, ulusumuzun tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan cumhuriyetimiz, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda çağdaşlaşma, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgesidir. Cumhuriyet, halkın egemenliğini ve iradesini esas alacak, adalet ve eşitlik temelinde bir toplum inşa etme hedefini taşır.

Cumhuriyetimizin ilanı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük arzusunun bir sonucudur. Bugün bizlere düşen görev, bu değerleri korumak, yaşatmak ve geliştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda mücadelemizi sürdürmek, hepimizin sorumluluğudur. Sevgili dostlar, Cumhuriyet Bayramımızda geçmişimizi anarken, geleceğimizi de düşünmeliyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, demokratik ve laik bir toplum için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm yurttaşlarımızın eşit haklara sahip olduğu, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız.

Cumhuriyetimizin bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Editör: HABER MERKEZİ