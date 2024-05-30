Çorum Müzesi, Avrupa Müzeleri Hakem Heyeti tarafından 2010 yılında “Avrupa’nın En İyi Müzesi” değerlendirmesine aday gösterilmiş, gerek görkemli taş binası, gerekse sahip olduğu paha biçilmez değerdeki eserlerle, ülkemizin yüzünü ağartan müzelerden biri.

Müze’nin binası, 1914 yılında yapılmış, tam 110 yıllık başlıbaşına bir tarih hazinesi. Çorum’un yüz akı metal sanatçısı Hasan Tuluk, bu binanın tarihsel öyküsünü, binanın yüzüncü yılında, yani 2014 yılında, mükemmel bir prestij kitabında toplamıştı. Zira, uzun yıllar Erkek Sanat Enstitüsü/Endüstri Meslek Lisesi olarak hizmet veren bu binada hem öğrenci, hem de öğretmen olarak anıları vardı.

Hasan Tuluk’un “Taş Mektep” isimli bu albümünün genişletilmiş ikinci baskısı, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın onayı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları tarafından, Özel İdare katkısıyla bastırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak ilan edilen Hasan Tuluk, bu albümü, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a armağan etti.

Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, albümün “Sunuş” yazısında, “Toplumsal Hafıza”ya vurgu yaparak, “Somut olmayan kültürel mirasın icracısı ve taşıyıcısı olan yaşayan insan hazineleri, ortaya koydukları eserlerle topluma yön veren, bilgi ve yeteneklerini genç kuşaklara aktararak onları kültürel bağlamda biçimlendiren, tarihi, sanatsal ve kültürel birikimleri yüksek kişilerdir. Bu sebeple onlara hak ettikleri değeri vermek, birikimlerini aktaracakları olanaklar sunmak ve toplumun onların tecrübelerinden faydalanabileceği imkânlar oluşturmak şarttır. Taş Mektep kitabı, böyle bir anlayışın ve gayretin sonucudur.” ifadesini kullandı.

İTÜ Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi, merhum Prof.Dr. Doğan Kuban ise, albümün 1. baskısı ile ilgili olarak 13 Şubat 2017 tarihinde Hasan Tuluk’a hitaben şunları yazmıştı:

“Sizi önce yetenekli ve titiz bir metal ve demirci ustası, çalışkan ve bilinçli bir Anadolu insanı ve hoca olarak takdir etmiştim…Bana da onur veren bir Anadolu insanısınız…Taş Mektep, Cumhuriyet ve Anadolu tarihinin toplumsal gelişmesini özetleyen bir belgesel…Aydın bir sanatçı olarak yaptığınız katkının ülke çapında bir değer taşıdığını da vurgulamam gerekir…Nice yıllara, yorulmaz Anadolu ustası, dostum.”