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Olay Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Eyüp K. ve Hakan Ö., Cumhuriyet Caddesi üzerinde Muhammed Ö. ile tartışmaya başladılar.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed Ö., pompalı tüfekle vuruldu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak bir otomobile sığınan Muhammed Ö., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.