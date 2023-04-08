Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Tarsus İdamanyurdu ile daha önce ikisi 3.Lig’de, üçü 2.Lig’de olmak üzere 5 kez karşılaşırken, bu maçların dördü berabere bitti, birini ise Tarsus İdmanyurdu kazandı.

İlk kez, 3.Lig’de, 2017-2018 Sezonunda rakip olan iki takım arasında Tarsus’ta oynanan maç 1-1, Çorum’da oynanan maç ise 0-0 bitti.

2019-2020 Sezonunda, Çorum’da oynanan maç 0-0 biterken, Tarsus’taki karşılaşmayı Mersin temsilcisi 3-0 kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında, Tarsus’ta oynanan maç ise 1-1 bitti.

(Hüseyin AŞKIN)