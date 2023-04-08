Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Nisan Pazar günü, Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Kayseri bölgesinden Osman Baruk ile Karabük bölgesinden Muhammet Oğuzhan Öztaş yapacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta Aksaray bölgesinden Volkan Okur da dördüncü hakem olarak görev yapacak.

İki takımın da Play-Off’a kalma mücadelesi verdiği maç öncesinde Nazilli Belediye 38 puanla 11.sırada, Düzcespor ise 42 puanla 8.sırada yer alıyor.

(Hüseyin AŞKIN)