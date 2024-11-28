Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime İl Müdürü Hayrullah Göktekin, TARSİM Samsun Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Küresel olarak yaşanan iklim değişikliği etkilerinin Türkiye’de de son yıllarda artarak devam ettiğini kaydeden Göktekin, bu kapsamda tarım ve hayvancılıkta, dolu, don, sel, kuraklık gibi doğal afetlerin arttığını belirtti. Üreticilerin TARSİM yaptırarak ürünlerini ve gelirlerini mutlaka güvence altına almalarını vurgulayan Göktekin, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ