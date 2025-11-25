Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir başkanlığında, ilçe ziraat odası başkanları ve Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş'ın katılımıyla aylık il koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarımsal üretimde yaşanan güncel gelişmeler, çiftçilerin talep ve sorunları, destekleme modelleri, kuraklık ve verim durumu gibi başlıklar ele alındı.

İlçe temsilcileri bölgelerindeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aktarırken, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü, bakanlığın güncel projeleri ve çiftçilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, üreticilerin sorunlarına ortak akılla çözüm üretmek için bu buluşmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aylık olarak düzenlenen koordinasyon toplantılarının, Çorum tarımı için yol haritası niteliği taşıdığı ifade edildi.