DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, DSİ Çorum Şube Müdürlüğü teknik ekibiyle birlikte Alaca'da devam eden Tulip Projesi kapsamındaki İbrahimköy Göleti Sulaması ve Seyitnizam Göleti Sulaması çalışmalarını yerinde inceledi. Sahada görevli mühendislerden bilgi alan Yaroğlu, projelerin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sulama projeleriyle Çorum'un tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, çiftçilerin modern ve sürdürülebilir sulama sistemlerinden faydalanması hedefleniyor. Yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına çözüm olması beklenen projelerin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Muhabir: İHA AJANS