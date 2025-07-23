Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Alaca İlçe Özel İdaresi’ne hibe edilen greyderin hizmete alındığını duyurdu.

İlçe Başkanı Gürsoy, ilçeye kazandırılan bu iş makinesinin Alaca ve çevre köylerde altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yeni greyderin, Alaca İlçe Özel İdare Bakımevi’nde hizmete sunulduğunu belirten Gürsoy, makinenin ilçedeki yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıracağını ifade etti.

Greyderin teslim edilmesiyle birlikte İlçe Özel İdaresi’nin araç filosu daha da güçlenmiş oldu. Mücahit Gürsoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçemize hibe edilen greyder iş makinesi, İlçe Özel İdare Bakımevimizde Alaca’mızın ve köylerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu önemli desteğin ilçemize kazandırılmasında katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatcı ve Sayın Oğuzhan Kaya’ya, AK Parti Çorum İl Başkanımız Sayın Yakup Alar’a, AK Parti Alaca İlçe Teşkilatımıza, İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Fatih Temür’e ve Başkan Vekili Sayın Selehattin Eyyubi Batır’a teşekkür ediyoruz.”

AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, açıklamasının sonunda “Her şey güzel şehrimiz Alaca için” ifadesiyle, ilçenin kalkınması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi adına çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi