Çorum’un Alaca ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Veli Çayırı Mesire Alanı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.

Alaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, mesire alanı güzergahında yol genişletme, zemin iyileştirme ve düzenleme işlemleri aralıksız devam ediyor. Belediye, bu çalışmalarla birlikte hem sürücü güvenliğini artırmayı hem de mesire alanına ulaşımı daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Hemşehrilerimizin doğayla buluştuğu bu güzel alanımıza ulaşım artık çok daha rahat olacak. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Muhabir: İHA AJANS