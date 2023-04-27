Özsaçmacı, Mecitözü İlçesi’nin Tanrıvermiş, Sarıhasan ve Çitli köylerinde köy halkı ile sohbet toplantıları düzenledi.

Köy ziyaretlerine; Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İYİ Parti Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Melahat Özoğlu ve bazı parti yöneticileri de katıldı.

Köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında tarım ve hayvancılık alanında kalkınma hamleleri yaşanacağını anlatarak, çiftçinin, üreticinin önünü, ufkunu açacaklarını vurguladı.

“ET, SÜT, SOĞAN, PATATES ARTIK ULAŞILAMAZ OLDU”

Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin düşürülerek ve üretimin desteklenerek Türkiye’nin yeniden kendi kendine yetebilen bir ülke olmasını sağlayacaklarını anlatan Özsaçmacı, günümüzde tarımsal üretimde yaşanan sorunlara dikkati çekerek et ve süt ürünlerinin, soğan, patates gibi sebzelerin vatandaşın cebini yaktığını anlattı.

Halkın temel gıdalara bile ulaşmakta zorluk çektiğinin altını çizen Özsaçmacı, bu durumun plansızlık, geleceği görememek, yanlış politikalar ve beceriksiz yöneticilerden kaynaklandığını, Millet İttifakı iktidarında önceliklerinin tarım ve hayvancılık olacağını kaydetti.

“ÜRÜN FİYATLARINI BİR YIL ÖNCEDEN AÇIKLAYACAĞIZ”

Millet İttifakı iktidarında tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilecek bazı projeleri özetleyen Özsaçmacı, “Çiftçilerimizin borç yükünü hafifleteceğiz. Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız. Çiftçi, ürün fiyatını ekmeden önce bilecek. Ürün taban fiyatını bir yıl önceden açıklayacağız. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi ürünlerde alım garantisi vereceğiz. Sulama faturası hasattan sonra ödenecek. Tarım destekleri ve araçları haczedilmeyecek, desteklerden kesinti yapılmayacak. Hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız. Mera alanlarını koruyacak, besiciye açacağız. Ürün paritelerini sürdürebilir seviyeye çıkaracağız. Tarım sektöründe gençler ve kadınlar için teşvik getireceğiz. Orman köylülerimizi koruyacağız” diye konuştu.

Özsaçmacı, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı milletvekili adaylarına destek istedi.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da vatandaşları 14 Mayıs seçimlerinde sandığa, demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. (Haber Merkezi)