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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,93 artış gösterdi. Böylece, Tarım-ÜFE'de baz etkisi sona erdi ve 7 ay sonra yıllık bazda yeniden yükseliş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 110,72 artış gerçekleşti.