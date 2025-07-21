Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Başkanı Eyyüp Elmalı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne atanan Hasan Taş'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş'a hayırlı olsun dileklerini ileten TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Elmalı, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Eyyüp Elmalı, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile Ziraat Odaları’nın koordineli çalıştıklarında ülkede gıda sorunu yaşanmayacağını söyledi.

İl Müdürü Taş, Elmalı ve Özdemir'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Elmalı ile Özdemir, daha sonra Mecitözü İlçesi'nin köylerinde tarım arazilerinde çıkan yangında zarar gören Köprübaşı köyü, Kuyucak köyü Hıdırlık Mahallasi, Geykoca Köyü, Hisarkavak Köyü, Kozoren Köylerinde çiftçileri yangın mahallinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Köprübaşı Köyü, Kuyucak Köyü Hıdırlık Mahallasi toplamda 450 dönüm, Geykoca Köyü, Hisarkavak Köyü, Kozoren Köyü olmak üzere toplamda 750 dönüm ekili arazi çıkan yangın sonucunda zarar görmüştü.

Muhabir: Haber Merkezi