Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürlüğü Kadın Kooperatifler Satış Operasyon Sorumlusu Özlem Ceylan ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Orhan Kozan’ın katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonrasında girişimci kadınların ürünlerinin kurumsal marketlerde yer alarak satışa sunulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin düşüncelerini dile getiren Kargı Yeşilköy Köyü Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Zeliha Aksoy, “Kadınlarımıza destek verildiğinde neleri başarabileceğini bir kez daha tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz. Kadınlarımızın alın teri, el emeği, göz nuru ürünleri artık TEKKOOP aracılığıyla tüm Türkiye’ye ulaşacak” dedi.



(Ömür SOYTEMİZ)

