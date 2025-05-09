Okul müdürlüğünce öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Ailemle Kitap Okuyorum Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen öğrenci, veli ve öğretmenler, açık havada kitap okudu.

Okul Müdürü Kenan Yıldız, AA muhabirine, kitap okumanın küçük yaşlarda kazanılması gereken önemli bir alışkanlık olduğunu söyledi.

Ailelerin de bu sürece katılması gerektiğini belirten Yıldız, "Ailelerin bu sürece verdiği destek, çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişiminde önemli rol oynuyor. Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan etkinlik, hem okuma sevgisini pekiştirdi, hem de okul aile iş birliğini güçlendirdi. Etkinliğe katkı sunan tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Editör: AA AJANS