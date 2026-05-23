Kargı İmam Hatip Ortaokulu'nca Mihrihatun Camisi konferans salonunda yapılan programa Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sacit Erikçi ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Çolak katıldı.Okul müdürü Çolak, programın açılış töreninde yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli görev üstlendiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Çolak, yarışmanın her yıl düzenleneceğini kaydetti.

Kargı Müftülüğüne bağlı imam hatiplerin jüri üyeliğinde gerçekleştirilen yarışmada 7. sınıf öğrencisi Berat Ağırbaş birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Oğuzhan Akman ve protokol üyeleri tarafından verildi.

