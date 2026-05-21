Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenci velisi anneler, "Bir Tema Bir Kitap Projesi" kapsamında düzenlenen kitap okuma ve değerlendirme etkinliğinde bir araya geldi.

Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri Özden Demir ve Nurşat Yılmaz tarafından öğrenci velisi annelerin kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla "Bir Tema Bir Kitap Projesi" hayata geçirildi.

Öğretmenlerce belirlenen kitapları okuyan anneler, belli aralıklarla düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek, okudukları kitapları değerlendiriyor.

Proje kapsamında Dilek Cesur'un "Seni Anlıyorum Çocuk" adlı kitabını okuyan anneler, okulda bir araya gelerek kitap üzerine sohbet etti.

Programda çocuk psikolojisi, anne-çocuk ilişkileri ve aile içi iletişim konularında değerlendirmelerde bulunulurken, katılımcılar kitap üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğe Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Cumhuriyet Savcısı Miraç Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker ve okul müdürü Mücahit Açıkbaş da katıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı