Kargı Belediyesi, İmambey ve Mihrihatun mahallelerinde yer alan arsaların satışa çıkarıldığını duyurdu. Muhammen bedelleri 1 milyon 650 bin lira ile 58 milyon lira arasında değişen toplam 24 arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile satılacak.

Satışa sunulan arsalar, farklı büyüklüklerde ve çeşitli kullanım alanlarına uygun nitelikte olmasıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle Kargı’da yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Arsaların satış ihalesi, 13 Mayıs 2025 Salı günü Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'nda, Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen şartname doğrultusunda başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor.

İhale detaylarına ve arsaların özelliklerine ilişkin bilgiler, Kargı Belediyesi'nin resmi internet sitesinden veya doğrudan belediye hizmet binasından temin edilebiliyor.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ