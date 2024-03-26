Yapı Malzemeleri Uzmanı İsmail Atar tarafından SP Çorum İl Teşkilatı üyelerine “deprem” konulu bir sunum yaptı. Atar’ın sunumu öncesinde bir konuşma yapan SP Belediye Başkan Adayı Cıdık, Çorum’un kuzeye ve doğuya doğru kaydırılması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydederek, “Gerekirse şehrin kuzeyinde, kuzey doğusunda, doğu ve güneydoğusunda uydu kentlerin oluşturulması lazım.

Birinci sınıf tarım arazilerinin imara açılmaması, en sondan başlamak üzere ‘taban arazi’ diye tabir edilen birinci sınıf tarım arazilerine yapılan imar planlarının (yeni İskilip yolunun altı) iptal edilmesi gerekmektedir. Çünkü doğal afetlere gıda krizini de ekliyoruz. Tarım ve tarım arazilerini ülkemizin stratejik konuları olarak görüyoruz” dedi.

Akşemseddin Caddesi’nin altı ve Hıdırlık altının imarlarının mümkün olan kısımlarının iptal edilmesi ve 4’ten fazla kata müsaade edilmemesi gerektiğini ifade eden Cıdık, “Çünkü Çorumlu hemşerilerimiz bilir ki buralar daha 15-20 yıl öncesine kadar yüzey sularının bulunduğu alanlardı. Buralar Çorum gıda ihtiyacını karşılayan bağ, bahçe ve tarlardan oluşmaktaydı. Bu durumun düzeltilmesi ve tarım arazilerinin hiçbir şartla imara açılmaması gerekmektedir.

Şehrimizin merkezindeki (Emir Ahmet Camii’nden Fatih Caddesi’ne kadar, Kale etrafı, Uğur Mumcu Caddesi’nin sağı solu vb) eski imar alanlarının acilen revize edilmesi ve şehrimizin merkezindeki planlı çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması için acil adımların atılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“YIKILMASI GEREKEN BİNALAR ACİLEN BOŞALTILIP YIKILMALI”

Çorum’un 14 Ağustos 1996 yılında Salhan Çayı hattı üzerinde oluşan orta şiddeti 5,4 ve 5,2 olan iki deprem yaşadığını, Çorum ve Mecitözü köylerinde yıkımlara sebep olduğunu anımsatan Cıdık, “Bunun için Belediyemiz acilen Ağustos 1996 ve Ağustos 1999 tarihinden önce yapılan dört katlı yığma binalar ve daha yüksek katlı diğer binalarda başlamak üzere vatandaşlarımızdan talep beklemeksizin gözden geçirmesi gerekmektedir. Riskli yapı tespiti yapıldığı halde yıkılmayan binalar olabileceği konusunda endişelerimiz bulunmakta olup, bu konuda yetkililerden bilgi istiyoruz. Şehirde acilen yıkılması gereken binaların bir şekilde boşaltılması ve yıkılması gerekmektedir” dedi.

“HER BİNA İÇİN PERFORMANS ANALİZ KÜNYESİ ÇIKARILMALI”

Yapı Malzemeleri Uzmanı İsmail Atar ise yaptığı sunumda Çorum’daki binaların mutlaka performans analiz künyesinin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yapılan karbon testine göre Çorum’da 968-1942 yılları arasında her 60-70 yılda 7 ve üstü büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydeden Atar, 1942’den buyana 80 yıl geçtiğini belirterek, yer kabuğunda yoğun bir stres büyümesi meydana geldiğini, 6 ve üzeri büyüklüğündeki bir depremin meydana gelebileceğini söyledi. (Ömür SOYTEMİZ)