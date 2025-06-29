Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığının 2. Olağan Kongresi Afra Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

Kongreye Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, İl Başkanı Fatih Softa, Çorum Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, il yönetimi, merkez ilçe yönetimi, delegeler ve üyeler katıldı.

Kongrede parti çalışmaları ele alınarak geleceğe yönelik çalışma planı görüşüldü.

Kongrede Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer yönetim organları da yeniden belirlendi.

Muhabir: Haber Merkezi