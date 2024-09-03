Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 4.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor’la 1-1 berabere kalarak yine galibiyet yüzü göremeyen Ahlatcı Çorum FK, ilk 4 haftalar itibariyle en kötü performansına imza attı.

GALİBİYET ALAMADIĞI TEK SEZON

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, ilk 4 haftalar itibariyle, en kötü performansı bu sezon ortaya koydu. İstanbul deplasmanında alınan 3-0’lık Ümraniyespor yenilgisiyle başladığı sezonun ikinci maçında, sahasında Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, 3.hafta deplasmanda Bandırmaspor’la yenişemedi. Çorum’a 0-0’lık beraberlikle dönen Çorum FK, 4.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor’la da 1-1 berabere kalınca ilk 4 haftada hiç galibiyet alamadı ve 3 puan toplayabildi.

Çorum FK’nın bu sezonki performansı, kulüp tarihin ilk 4 haftalardaki en kötü karnesi olarak kayıtlara geçti.

REKOR 10 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, en çok puanı ise 2022-2023 Sezonunda topladı. Şanlıurfaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra sırasıyla Somaspor ve Nazilli Belediye’yi 2-0’lık skorlarla, Bursaspor’u ise 2-1’le geçen Ahlatcı Çorum FK hiç yenilgi almadı ve 10 puanla rekor kırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 2012-2013 sezonunda 4, 2013-2014 sezonunda 7, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 4, 2016-2017 sezonunda 9, 2017-2018 sezonunda 6, 2018-2019 sezonunda 6, 2019-2020 sezonunda 9, 2020-2021 sezonunda 4, 2021-2022 sezonunda 6, 2023-2024 sezonunda da yine 6 puan topladı.