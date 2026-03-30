Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, lige verilen milli ara nedeniyle hafta sonunu maç yapmadan geçirdi. Milli ara dönüşü, 3 Nisan’da, sahasında Bandırmaspor’la oynayacağı 33.hafta maçına hazırlanan kırmızı-siyahlı takım, geride kalan 32 haftalık periyotta, tarihe geçecek bir performans sergiledi. Çorum ekibi, 32.haftalar itibariyle, tarihinin en başarılı ikinci sezonunu yaşıyor.

REKOR 69 PUAN

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bu sezonlar içerisinde, 32.haftalar itibariyle en çok puanı 2.Lig’de şampiyon olduğu 2022-2023 Sezonunda topladı. 32 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi alarak 69 puan topladı ve tarihinin puan rekorunu kırdı.

EN İYİ İKİNCİ SEZON

Arca Çorum FK, bu sezon ise 32 karşılaşmada 19 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı ve hanesine 62 puan yazdırdı. Kırmızı-siyahlı takım, 2022-2023 Sezonundan sonra en çok puanı bu sezon topladı.

EN KÖTÜ SEZON 2012-2013

Arca Çorum FK, en az puanı profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013’te topladı. 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik, 14 yenilgi alan Çorum ekibi 36 puan alabildi.

2019-2020 Sezonu pandemi nedeniyle tamamlanamadığı için 32.haftaya ulaşılamazken, Arca Çorum FK’nın diğer sezonların 32.hafta itibariyle, 2013-2014 sezonunda 53 puan, 2014-2015 sezonunda 52 puan, 2015-2016 sezonunda 51 puan, 2016-2017 sezonunda 54 puan, 2017-2018 sezonunda 44 puan, 2018-2019 sezonunda 51 puan, 2020-2021 sezonunda 49 puan, 2021-2022 sezonunda 52 puan, 2023-2024 sezonunda 55 puan, 2024-2025 sezonunda ise 47 puan topladı.