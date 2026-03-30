Arca Çorum FK’da, milli ara nedeniyle futbolculara verilen 5 günlük izin sona erdi. Kırmızı-siyahlı takım, izin dönüşü Cumartesi günü başladığı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını dün de tek idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Uğur Uçar nezaretinde, haftanın ilk antrenmanını Cumartesi günü yapan kırmızı-siyahlı takım, dün de 16.00’da başlayan antrenman kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 7’de 7 yapan kırmızı-siyahlı takımın teknik patronu Uğur Uçar, Bandırmaspor maçıyla ilgili de tüm planları galibiyet üzerine hazırlıyor.

SAKATLARIN SON DURUMU

Süper Lig şansını güçlü şekilde sürdürebilmesi için kazanmak zorunda olan Arca Çorum FK’da sakatlıkları nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen futbolculardan Üzeyir takımla çalışmalara başlarken, Mame Thiam ise bireysel antrenmanlara devam ediyor. Golcü futbolcunun son durumunun maçtan önce netlik kazanacağı belirtildi.

Arca Çorum FK, 3 Nisan’da, sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.