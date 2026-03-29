1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 12.hafta maçında şampiyonluğun iki güçlü adayı Mimar Sinanspor ile Sungurlu Belediyespor Çorum’da karşı karşıya geldi. İkili averajda dengeyi sağlamak adına Sungurlu temsilcisi bu maçı en az 3 farklı kazanmak zorunda iken, Mimar Sinanspor ise beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmaya beklenildiği gibi Sungurlu Belediyespor etkili başladı. İsmail Savaş ve Mahmut Caner ile rakip kalede etkili olmaya çalışan Sungurlu temsilcisi bir türlü Mimar Sinanspor kalecisi Mustafa Eren’i ve savunmayı geçemedi. İlk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda riskler alarak hücumda daha etkili olmak isteyen Sungurlu temsilcisi ikinci yarının başında penaltıdan faydalanamadı. 63.dakikada Mimar Sinanspor’da Akın Karaaslan’ın çift sarıdan oyundan atılmasının ardından önemli pozisyonlar bulmaya başlayan Sungurlu Belediyespor dakikalar 70’i gösterirken Adem Bekir ile 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda çok önemli fırsatlardan yararlanamayan Sungurlu Belediyespor maçı 1-0 kazanmasına rağmen ikili averajda üstünlük kuramadığı için sahadan buruk ayrıldı.

Bu sonucun ardından Sungurlu Belediyespor, Mimar Sinanspor ile puanları eşitledi.

MİMAR SİNAN’A 3 PUAN YETECEK

Kalan 2 haftada bir maçı hükmen 3-0 kazanacak olan Mimar Sinanspor, gelecek hafta Ulukavakspor’u yenmesi durumunda son hafta maçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Sungurlu temsilcisi ise Mimar Sinanspor’un Ulukavak karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.