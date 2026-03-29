Arca Çorum FK’nın Süper Lig yarışındaki önemli rakiplerinden Esenler Erokspor’un, 16 Mart’ta Arca Çorum FK ile oynanan maçta kırmızı kart gören futbolcusu Francis Nzaba için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz reddedildi.

Tahkim Kurulu, Arca Çorum FK maçının 90+3.dakikasında “rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi” nedeniyle kırmızı kart gören Francis Nzaba’ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men cezasına çarptırılmasına dair alınan kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek itirazı reddetti.

Cezası onanan ve Erzurumspor maçında forma giyemeyen 23 yaşındaki Kongolu stoper, 5 Nisan’da Sivas deplasmanında da takımdaki yerini alamayacak.