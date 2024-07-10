Çorum’un Ortaköy ilçesinde bulunan ve Kibele’ye ev sahipliği yapan İncesu Kanyonu, doğaseverler ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir doğa harikası olarak öne çıkıyor. Çorum Valiliği, bu eşsiz kanyonun güzelliklerine dikkat çekerek, ziyaretçileri bu doğal cenneti keşfetmeye davet ediyor.



Valilikten yapılan açıklamada, kanyonun içinde platform üzerinde yürüyüş yapılabileceği belirtilerek, “Gidiş dönüş 8 kilometrelik parkuru katederek kale rotasını yürüyüp Roma dönemi yapısı esrarengiz sarnıcı görebilirsin” ifadeleri kullanıldı.