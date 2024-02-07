Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi eserlerle çevrili meydan projesinde, bahar dönemi ile birlikte yeni bir aşamaya geçileceğini belirterek, Velipaşa Hanı önündeki kamulaştırılan dükkanların ve Ulucami karşısındaki Kaleli Apartmanı’nın yıkılıp meydana katılacağını söyledi.

Başkan Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, İl Başkan Yardımcısı, Medya Tanıtım Başkanı Aylin Alveren Özen, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ak Parti ve MHP’den bazı yöneticilerle birlikte dün gazetemizi ziyaret etti.

31 Mart’tan sonra da Çorum’a “aşkla” hizmete devam edeceğini belirten Halil İbrahim Aşgın, Mehmet Yolyapar’ın, “Rahmetli Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun ve benim, 1970’li yıllardaki hayalimizdi” dediği tarihi meydan konusunda kat edilen gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Aşgın, Ziraat Bankası ve Halkbank binalarının alınıp yıkılabileceğine kimsenin ihtimal vermediğini anlatarak, “Şükürler olsun ki bunu başardık” diye konuştu.