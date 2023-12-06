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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Güzel bir eseri daha şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, tarihi kent meydanı projesinde birinci etabın yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

6,5 dönümü kapsayan bölümde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Aşgın “Süs havuzları, yeşil alanları ve oturma alanlarıyla, merkezinde Ulu Cami, caminin yanında meydan ve çarşısı ile tarihi Çorum’u yeniden ayağa kaldırıyoruz. Tarih kitaplarında yazan kadim Türk-İslam şehirleri nasılsa Çorum da küllerinden yeniden doğuyor” diye konuştu.

Çorum’u daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Şehrimizin tarihi dokusunu, kültürel değerleriyle beraber yeniden ayağa kaldırmak bizim en önemli hayalimiz. Bu anlamda da gece-gündüz aşkla çalışıyoruz” dedi.